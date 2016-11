ÖG Bonn (Berufstätige): Auf zu neuen Horizonten

Gelungener Neustart: Nach drei Jahren Pause traf sich die Bonner ÖG erstmals wieder zum Thema "Social Media"

(17.12.15)

Nach knapp drei Jahren wurde die Örtiche Gruppe Bonn für Berufstätige zu neu em Leben erweckt. Unter Leitung von Dr. Maike Groeneveld und Dr. Claudia Laupert-Deick fand das erste Treffen am 16. September 2015 in der Geschäftsstelle des VDOE statt. Das Thema: „Social Media: Facebook, Twitter und Co. wirksam nutzen. Beispiele aus der Praxis“. An Social Media kommt niemand mehr vorbei. Doch welche Rolle spielen Ernährungsfachkräfte in einer Welt, in der alle übers Essen reden? Für Margareta Büning-Fesel, Geschäftsführerin des aid, ist es jedenfalls selbstverständlich, über Ernährung und Landwirtschaft zu twittern, auf Facebook zu posten und sich auf Plattformen wie Xing und LinkedIn zu vernetzen. Auch der Relaunch der aid-Website Anfang 2016 wird mit einem Blog ganz im Zeichen des (Online-)Dialogs stehen, wie Dr. Büning-Fesel verriet. Denn das ist es, was Social Media ausmacht: das Vernetzen und der Austausch miteinander. In anderen Ländern, z. B. in den Niederlanden, twittern Wissenschaftler aktuellste Forschungsergebnisse, wie Maike Groeneveld berichtete. Bei uns dagegen „sieht es in der ernährungswissenschaftlichen Szene diesbezüglich mager aus“. Social Media kostet Zeit, die man sich allerdings nehmen sollte, um sich und seine Themen sichtbar zu machen und um als Oecotrophologe ein Image aufzubauen, so die Übezeugung der Referentinnen. Im Gegensatz zu Frau Büning-Fesel, die das Bespielen der verschiedenen Social-Media-Kanäle gut in ihren Berufsalltag integrieren kann, müssen Einzeluntenehmerinnen wie Corinna Dürr zusätzliche (unbezahlte) Zeit in Social Media stecken. Aber das lohnt: Freiberufler können so ganz gezielt auf sich aufmerksam machen. Weil News zu Ernährungsthemen zunehmend über Social-Media-Kanäle konsumiert werden, besteht ein riesiges Potenzial für Ernährungsprofis, genau hier Reputation und neue Kunden zu gewinnen. Der Mix aus spannenden Vorträgen und lockeren Gesprächen im Anschluss war ein gelungener Auf takt für die neue ÖG Bonn. (News und Termine zur ÖG Bonn unter http://bit.ly/1G222lT)

Melanie Kirk-Mechtel

