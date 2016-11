ÖG München: Netzwerken im libanesisch-arabischen Stil

(13.10.15)

Die ÖG München trotzt dem Oktoberfestrummel und traf sich gemütlich im arabisch-libanesischen Arabesk in Schwabing. Im orientalischen Kellergastraum bei „ägyptischen Tapas“ ließ es sich gut austauschen – wer ist neu, wer schon länger dabei, wer in welchem Netzwerk, wer bringt welche Themen mit ein. Schon bei der Vorstellungsrunde entstanden interessante Gespräche und es folgten Diskussionen zur Wichtigkeit der Schulverpflegung, von Bewirtschaftungskonzepte allgemein und dem qualifizierten Nachwuchs im Bereich der Ökotrophologie. Und da die Branche am Ende doch klein ist, wurde sogar in Erinnerungen an das Studium und bekannte Professoren geschwelgt.



Die ÖG-Leiterinnen Dr. Sonia Schiess und Monika Ziebart sowie Vorstandsmitglied Gabi Börries führten gut durch den Abend. Als Neuling fühlte ich mich in der Runde sofort gut aufgehoben und war wieder einmal überrascht, wie facettenreich unser Berufsfeld ist. Ich freue mich schon auf das nächste Treffen am 14. Oktober, wenn als Themenschwerpunkt konkret die Schulverpflegung auf der Agenda steht.

Kristina Lutilsky

