ÖG Neustadt / Ludwigshafen: 20 Jahre Örtliche Gruppe Neustadt/Ludwigshafen - 20 Jahre Netzwerken!

Jubiläumsfeier der Örtlichen Gruppe Neustadt/Ludwigshafen

(14.03.16)

20 Jahre Örtliche Gruppe Neustadt / Ludwigshafen – dieses Jubiläum gilt es zu feiern und so begann das Jubiläumsjahr 2016 mit einer Feier in Neustadt an der Weinstraße. Dort gründeten vor 20 Jahren Agnes Groß-Bölting, Karin Maucher und Sabine Strukelij die ÖG Neustadt / Ludwigshafen.

Die Jubiläumsfeier begann mit einem Rückblick über die Aktivitäten der vergangenen Jahre. Handschriftliche Dokumentationen aus der Anfangszeit bis zur Diashow aus den letzten Jahren zeigten, dass sich Austausch und Netzwerken untereinander und mit anderen Berufsgruppen als roter Faden durch die ÖG Jahre zieht. In 20 Jahren haben die ÖG-Leiterinnen über 100 Veranstaltungen organisiert und dabei über 1 200 Teilnehmer erreicht! Das bot den Teilnehmerinnen zum Come Together der Jubiläumsfeier viel Gesprächsstoff über gemeinsam durchgeführte Exkursionen, Workshops und kollegiale Abende. Gabi Börries vom Vorstand besuchte zu diesem Anlass die ÖG Neustadt / Ludwigshafen und informierte zum Jubiläumsthema über "Erfolgreich Netzwerken mit dem VDOE: Neues vom Verband und Blick in die Zukunft."

Das ÖG Programm 2016 greift das Thema „Netzwerken als Ressource“ in Workshops zum Züricher Ressourcen Modell «ZRM®, zur Sinnesschulung und zur Körperwahrnehmung auf. Dazu sind „alte“ und „neue“ Mitglieder herzlich eingeladen!

Antonia Wiedekind, ÖG Neustadt / Ludwigshafen

