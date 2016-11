ÖG Stuttgart: "Frei von" – Herausforderungen für Oecotrophologen

Über die Auswirkungen des "Frei von"-Trends auf die Arbeit von Beratungskräften, Ärzten, Metzgern und Bäckern diskutierte die Stuttgarter ÖG mit Experten.

(17.12.15)

„Glutenfrei, laktosefrei – hilfreich für Betroffene, überflüssig für Modeintolerante?“ – darüber diskutierten Experten beim Treffen der Örtlichen Gruppe Stuttgart im September. Unter der Leitung einer professionellen Moderatorin erklärten fünf Gäste auf dem Podium, welche Auswirkungen der „Frei von“-Trend auf die Arbeit von Beratungskräften, Ärzten, Metzgern und Bäckern hat. Dass sich immer mehr Menschen gluten oder laktosefrei ernähren, obwohl sie keine diagnostizierte Lebensmittelunverträglichkeit haben, stellt Ernährungsberater vor große Herausforderungen. Andrea Barth, selbstständige Ernährungstherapeutin, sieht die Aufgabe der Oecotrophologen in erster Linie in der Aufklärung. „Wenn jemand so leben möchte, ist es unsere Aufgabe zu schauen, ob er sich noch ausgewogen ernährt.“ Sofia Beisel von der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft gab zu Bedenken, dass durch den „Hype“ einerseits zwar das Angebot für Zöliakie-Betroffene gewachsen sei, andererseits aber die Seriosität der medizinisch notwendigen Ernährung leide. Von der schwierigen Rolle der Ärzte berichtete Dr. Olaf Raecke von der Esslinger Kinderklinik: „Wir müssen die Kinder herausfinden, die wirklich eine Intoleranz haben. Das geht nur durch Austesten.“ Die Lebensmittelhersteller profitieren dagegen vom Trend zur gluten- und laktosefreien Ernährung, da sie die entsprechenden Produkte teurer verkaufen können. Für das Bäckerhandwerk sind glutenfreie Lebensmittel dennoch kein echter Markt, wie Johannes Schultheiß vom Landesinnungsverband für das württembergische Bäckerhandwerk erklärte. Das liege nicht nur daran, dass die Produkte schwer herzustellen sind, sondern auch an den geschmacklichen Unterschie den. Auch für Metzger ist der „Frei von“-Trend laut Dr. Wolf gang Lutz vom Deutschen Fleischerverband „weniger virulent“; The men wie Tierschutz und Regionalität stünden hier im Vordergrund. Fazit des spannenden Abends: Ernährungsberater sollten das Thema trotz des momentanen Hypes ernst nehmen, viel Aufklärungsarbeit leisten und der wachsenden Zahl der „Modeintoleranten“ gelassen begegnen.

Claudia Bär

