ÖG Freiburg: Besichtigung der Brezelfabrik MAYKA

(18.01.16)

Besichtigung der Brezelfabrik mayka

Mitte Dezember führte die örtliche Gruppe Freiburg eine Besichtigung der Firma mayka in Schliengen durch. Auf dem Weg zu Mayka fällt schon der Bau durch seine äußere Erscheinung auf. Nicht ein zweckmäßiger Hallenbau wartet auf uns, sondern ein schöner Backsteinbau mit angrenzenden Produktionshallen aus einer Holzkonstruktion. Das Spitzdach lässt auch das Tageslicht in die Produktionshallen hinein. Empfangen werden wir im Besprechungszimmer am runden Tisch von Frau Michaela Abdelhamid, die in der Firma für Marketing und Kommunikation zuständig ist.

Im Unternehmen arbeiten 25 Personen, davon 6 Personen in der Verwaltung. Produziert wird inzwischen im Dreischichtsystem. Die Aufgaben, die Frau Abeldhamid erfüllt, unterscheiden sich kaum von denen in einem Großkonzern. Angefangen von der Einhaltung des International Food Standard (IFS) über das Produktmonitoring, Auseinandersetzung mit kritischen Verbraucheranfragen, die Allergenkennzeichnung bis hin zu der Einhaltung aller sonstigen Normen für die Verpackung - all diese Anforderungen müssen auch bei einer regional verankerten Firma wie mayka erfüllt werden. Inzwischen ist mayka auch deutschlandweit über die Handelskette REWE erhältlich. Mayka bleibt sich seinen Grundsätzen treu und produziert nicht für Handelsmarken.

Transparenz wird großgeschrieben. Somit war mayka schon vor der Einführung der verpflichtenden Kennzeichnung der Pflanzenart seit Dezember 2014 von allgemein Pflanzenfett auch die genaue Herkunft der Öle bzw. Fette bedacht.

Was macht mayka besonders? Bei der Produktion wird der Teig für die Salzstangen besonders dünn ausgewalzt. Dies ist nur möglich durch eine geringe Förderbandgeschwindigkeit. Der Krustenanteil ist damit im Verhältnis zur Krume wesentlich höher und bekanntlich enthält die Kruste die meisten Röstaromen. Neben des klassischen Laugensortiment bietet Mayka auch Kartoffelchips.

Eine weitere Besonderheit ist, dass die Kartoffelchips von einem spanischen Bauern stammt, der auf über 1000 Metern Höhe seinen Kartoffelanbau so steuern kann, dass die Felder zeitversetzt abgeerntet werden können. Somit büßen die Kartoffeln durch Lagerung nicht an Qualität ein.

Die aus Brüssel stammenden Vorgaben zur Herkunftsbezeichnung sind sicherlich gut gemeint, in der Praxis aber auch für die Firma mayka schwer umsetzbar. So werden Mehle zum Beispiel aus unterschiedlichen Gebieten bezogen, um den Lebensmittelproduzenten eine gleichbleibende Qualität zu liefern.

