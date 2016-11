ÖG Südhessen: Betriebsbesichtigung bei Döhler in Darmstadt

(26.07.16)

Am 02.Juni 2016 besuchten 14 Teilnehmerinnen der ÖG Südhessen sowie aus dem Wirtschafts- und dem QM/QS-Netzwerk die Unternehmensgruppe Döhler in Darmstadt. Jeder hat die Produkte von Döhler schon einmal gekostet, auch wenn das den wenigsten zuvor klar war, denn ihre Aromenund Gewürz-mischungen befinden sich in diversen populären Wasser-, Softdrink- und Biermisch-Getränken, sowie in Joghurts, Eis und Convenience-Food. Nach einem ersten spannenden Bericht wurden wir auf einem ausgedehnten Spaziergang durch die riesige Anlage der Firma Döhler geführt und erhielten weitere interessante Informationen. Die Labore durften wir natürlich nur von außen (hinter Glas) beobachten. Eine Gewürzmühle, die 1838 durch Lorenz Döhler in Erfurt gegründet wurde, bildete den Beginn der erfolgreichen Döhler Geschichte. Die Döhler-Unternehmensgruppe befindet sich bis heute noch im Familienbesitz und verfügt mittlerweile über 23 Produktionsstandorte, 48 Vertriebsbüros und Applikationsstandorte und ist in über 130 Ländern aktiv. Weltweit arbeiten mehr als 4.500 Mitarbeiter für Döhler, davon immerhin 1200 am Standort Darmstadt. Döhler zeigte sich uns als ein innovatives, wachsendes und auf Qualität zielendes Unternehmen, das vielfältige und abwechslungs-reiche Arbeitsplätze bietet. So ist der Bereich der Sensorik und ihre Prüfung auch heute noch ein wichtiger Bestandteil. Eine nette Gesprächsrunde mit kleinem Imbiss, in der wir unsere Fragen stellen durften, rundete unseren Besuch bei Döhler ab.

Daniela Baur und Nadine Völpel

