ÖG Aachen: Nahrung für die Seele

(17.12.15)

Das dritte Treffen 2015 stand unter der Frage, was uns Menschen nährt – und zwar über die Lebensmittel hinaus. Dazu trafen sich sieben Kolleginnen der Aachener ÖG in der Praxis von Dr. Judith Kettler – die mit ihrem Angebot zu Prozessbegleitung, Coaching & Ernährungsberatung unter dem vielsagenden Namen „Praxis für Kopf und Bauch“ firmiert. Als Ernährungsfachkräfte beschäftigen wir uns viel mit der inhaltlichen Ebene. Wie viel sollten wir wovon, wann und wie essen? Eine ganzheitliche Betrachtung der Ernährung muss einbeziehen, dass der Mensch eine Einheit aus Körper, Geist und Seele ist. Im ersten Schritt des Abends sammelte die Gruppe unter Anleitung von Dr. Kettler persönliche Wahrnehmungen zu der Frage: Was bedeutet eigentlich „Nahrung für die Seele“ für mich? Daran schloss sich eine kleine Textlektüre an: das Gleichnis „Ein Sprung in der Schüssel“, die Geschichte „Eine Möhre, ein Ei und eine Tasse Kaffee“ und das Gedicht „Der Spiegel“. Im ersten Text geht es u. a. um Schwächen, die sich in Stärken verwandeln können. Im zweiten um Verwandlung: wie sich eine Möhre, ein Ei und Kaffee durch Kontakt mit kochendem Wasser verändern – und wie auch Leben Veränderung ist, die ich selbst führen und gestalten kann. Im dritten beschreibt der Spiegel, wie sich eine Frau verachtend betrachtet und wie gerne er – der Spiegel – seine Wertschätzung mitteilen würde. Angeregt durch die Texte kam es zum intensiven Gespräch, in dem die Teilnehmer persönliche Wahrnehmungen und Empfindungen teilten und die Be ziehung der Geschichten zur Ernährung und zur Beratung vertieften – mit Blick auf Aspekte wie Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen. So wurde das Treffen zum Blick über den Tellerrand – ein Stückchen in die eigene Seele hinein.

Red.

