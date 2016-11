ÖG München: Qualität der Schulverpflegung in Bayern

Veranstaltung der ÖG-München, Referent: Dr.oec.troph. Thomas Zängler, C3 team, München

(02.11.15)

Am 14. Oktober 2015 veranstaltete die ÖG München einen Themenabend zur Schulverpflegung in Bayern mit dem Verbraucherforscher Dr. Thomas Zängler von C3 team München als Referent.

Wie steht es um die Verpflegung an unseren Schulen? Die Zahl schulischer Ganztagsangebote steigt stetig an, so dass Schule als Ort von Verpflegung im Fokus bleiben muss. Der Freistaat will eine gesundheitsförderliche, schmackhafte und akzeptierte Schulverpflegung für seine Schülerinnen und Schüler. Die bayernweite Erhebung von C3 team ergab einige spannende Details - und, dass Schulverpflegung ein Thema für mehr als 90 Prozent der bayerischen Schulen ist und bleiben wird. Tatsächlich werden in Bayern pro Schultag fast 250.000 Essen ausgegeben – Schulverpflegung ist somit auch ein wichtiges Arbeitsfeld für den VDOE und seine Mitglieder geworden.



Dr. Zängler erläuterte, dass Schulverpflegung in Deutschland erst vor 15 Jahren im Zuge des Pisa-Schocks und der darauf erfolgten vermehrten Einrichtung von Ganztagsschulen zum Thema wurde. Seit 2007 gibt es die DGE-Qualitätsstandards für diesen Bereich, seit 2008 die in den bayerischen Regierungsbezirken angesiedelten Vernetzungsstellen Schulverpflegung. In der Erhebung von C3 team im Auftrag des bayerischen Ministeriums wurden alle Regelschulen in Bayern befragt. 250 000 Essen werden pro Schultag in Bayern ausgegeben, 69% der Schulen bieten eine Mittagsverpflegung an, 73% verfügen über ein Pausenangebot.Und gerade beim Pausenangebot ist vieles nicht so wie wir es uns wünschen würden: Es herrscht ein Klima des Laissez Faire: kaum eine Schule hat einen schriftlichen Leistungskatalog mit den Anbietern der Pausenverpflegung vereinbart.

Und so überrascht es auch nicht, dass das Angebot von Süßigkeiten und fetten Snacks dominiert wird. Bei der Mittagspause erreicht nur ein Bruchteil der Schulen die von der DGE empfohlenen 60 Minuten Dauer, viele Schulen bleiben sogar unter 45 Minuten. 44% der Schulen werden von lokalen Anbietern versorgt, häufig Bäckern und Metzgern vor Ort. Und auch beim Mittagsangebot hat immer noch ein Viertel der Schulen keinen Leistungskatalog mit dem Anbieter vereinbart. Eine Beurteilung der Speisepläne nach den DGE-Kriterien ergab eine nahezu Gaußsche Verteilung der Schulen: für das untere Drittel, das nach DGE-Kriterien „durchgefallen“ wäre, besteht dringender Handlungsbedarf, während auch nach oben hin noch viel Raum für Verbesserungen bleibt.



Besondere Unzufriedenheit besteht bei den Schulleitern bei dem Thema zu hoher Geräuschpegel in den Esssälen. Aber erfreulicherweise fordern auch weit über 50% von ihnen eine externe Hilfe beim Thema Verpflegung ihrer Schüler an. Gute Erfolge zeigten sich bei der Qualität der Essen bei den Schulen, die schon das Coaching-Programm der Vernetzungsstellen Schulverpflegung durchlaufen haben. Die Vernetzungsstellen selber wurden von 2/3 der Schulleiter mit den Schulnoten 1 und 2 bewertet. Auch wenn schon vieles erreicht wurde, so bleibt doch für Oecotrophologen viel zu tun, sei es auf der Ebene der Vernetzungsstellen oder der Schulcoaches. Alle Teilnehmer des Abends waren sich einig, dass wir mit unserer Ausbildung die besten Voraussetzungen und Kompetenzen mitbringen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Politik den Stellenwert der Schulverpflegung erkennt und ihn entsprechend stärkt.

