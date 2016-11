Mentoring 2017: Bewerbungsstart

(17.11.16)

Ab sofort können sich Mitglieder für unser Mentoringprogramm „FUNDAMENT“ bewerben. Hier stellen wir beruflich Ratsuchenden (= Mentees) für ein Jahr einen Mentor an die Seite. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Februar 2017; die Auftaktveranstaltung findet am 25. Juni 2017 in Bonn statt.

Alle Informationen zum Programm