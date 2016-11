Neuer VDOE-Vorstand gewählt

(15.06.16)

Auf der VDOE-Mitgliederversammlung am 9. Juni in Dresden fanden Vorstandswahlen statt. Neu im Amt des Rechnungsführenden Vorstands ist Friederike Fieres-Keller - herzlich willkommen im VDOE-Vorstand!

Unser herzlicher Dank für die geleistete Arbeit geht an ihre Vorgängerin Dr. Tatjana Rosendorfer, die sich nach vierjähriger Amtszeit nicht mehr zur Wahl stellte. Im Vorstandsamt bestätigt wurden Kerstin Wriedt als Vorsitzende sowie Ingrid Acker, Gabi Börries und Dr. Silke Lichtenstein als Vorstandsmitglieder. Wir gratulieren zur Wiederwahl.

http://www.vdoe.de/vorstand.html