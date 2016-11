Ernährung 2016: Neue Blogbeiträge geben einen Vorgeschmack auf die Tagung

Liebe Mitglieder, am 9. Juni startet die Ernährung 2016 in Dresden. Freuen Sie sich mit uns auf drei Tage fachlichen Austauschs zwischen Wissenschaft, Klinik und Praxis. Das finale Programm finden Sie ab sofort online. Am VDOE-Stand B.03 in der Halle 3 halten wir interessante Materialien für Sie bereit, z. B. den Handlungsleitfaden "Ambulante Ernährungstherapie vor und nach Adipositaschirurgie" und die "Arbeitshilfen für das Management von Ernährungsberatung und -therapie". Fragen Sie am Registrierungscounter nach einem Gutschein für den Block "Ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung". Den Gutschein können Sie bei uns am Stand einlösen. Einen exklusiven Vorgeschmack auf die Tagung geben unsere Berichte im VDOE-Blog: Neu sind die Beiträge zu E-Health, Personalisierter Ernährung und Ernährungspsychologie. Im Laufe der Woche erscheint ein weiterer Blogpost zur VDOE-Sitzung "Hotspots in der Ernährungsmedizin". Wir werden die Veranstaltung auch auf Twitter begleiten. Verfolgen Sie unsere Tweets unter dem Hashtag #Ernaehrung2016 und twittern Sie einfach mit.

Kontroverse "Digitalisierung und Gesundheit"

Können spezielle Ernährungs- und Gesundheits-Apps oder eine personalisierte Ernährung zum Ziel "Gesundheit" führen? Oder tragen sie lediglich zur Illusion eines perfekten Gesundheits- und Fitnesszustands bei? In den Vortragssitzungen "E-Health" und "Personalisierte Ernährung" setzen sich kompetente Referenten damit auseinander. Unsere Vorschau dazu im VDOE-Blog.

Ernährungspsychologie: Motivation, Gesprächstechniken und Nudging

Wie kann ich Patienten in der (Ernährungs)beratung "gut abholen"? Wie gehe ich mit Rückfällen und Motivationsproblemen beim Klienten um und wie laufen Entscheidungen beim Essen ab? In Dresden berichten Profis aus Wissenschaft und Praxis. Eine Kostprobe im VDOE-Blog.

VDOE-Termine auf der Tagung

Netzwerktreffen Klinik

Gründung der Arbeitsgruppe Mangelernährung

Gründung des Arbeitskreises Betriebliches Gesundheitsmanagement

Weitere Informationen dazu folgen im Juni-Newsletter.