ÖG Kiel (Studenten): Ausflug ins Zusatzstoffmuseum in Hamburg

Die studentische ÖG Kiel im Zusatzstoffmuseum in Hamburg.

(12.01.16)

Anfang Dezember begab sich die ÖG-Kiel für einen vorweihnachtlichen Ausflug auf den Weg nach Hamburg. Das Ziel war das Deutsche Zusatzstoffmuseum in der Nähe von der S-Bahn Station Hammerbrook. Der Hinweis auf der Internetseite „Ein Museum, so versteckt wie die Lebensmittelzusätze“ bewahrheitete sich, dennoch haben wir das kleine Museum mitten auf dem Gelände des Großmarktes in Hammerbrook nach kurzer Suche gefunden.



Nach einem freundlichen Empfang ging unsere eineinhalb stündige Führung auch schon los. Die gesamte Ausstellung ist sehr liebevoll und mit vielen tollen Details gestaltet - alles im Stil eines großen Supermarktes. Zunächst gab es eine kleine Reise durch die Geschichte der Lebensmittel und Lebensmittelzusätze, welche schon in der frühen Jungsteinzeit mit der Konservierung durch Räuchern über dem Feuer begann. Es gab eine Menge Täuschungen der Käufer, sogar durch verschiedene Gifte, bis der Verbraucher durch chemische Analytik der Lebensmittel besser geschützt werden konnte.

Als nächstes wurden wir zu einem großen und etwas ungewöhnlichen Supermarktregal geführt. Hier war eine Auswahl der Lebensmittelzusätze, unterteilt in die verschiedenen E-Nummer-Gruppen, zu sehen und zu jeder Gruppe gab es einiges Wissenswertes zu hören.



Im weiteren Verlauf der Ausstellung wurde nochmals auf jede Funktionsklasse (von Antioxidationsmittel bis Verdickungsmittel) näher eingegangen und mit interessanten Anekdoten ausgeschmückt.

Am Ende blieb noch etwas Zeit, um uns selbst den Weg durch das Museum zu bahnen.

Ein Highlight war beispielsweise die „Duft“-Bar, an der man verschiedenste Aromen (z.B „Salami“ oder „Erdbeere") erschnuppern konnte, oder die „Produktionshalle“, welche den Weg vom Lebensmittel zum funktionalen Additiv anschaulich beschrieb.

Als abrundenden Abschluss haben wir den Tag bei Glühwein und leckerem Essen auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt ausklingen lassen.

Unser Fazit: Das Deutsche Zusatzstoffmuseum ist definitiv einen Besuch wert!

