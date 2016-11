Beachtliches vom aid Forum 2016

(04.10.16)

Aktiv vertreten waren wir auch beim aid-Forum zum Thema „Achtsamkeit in der Ernährung“ Ende September in Bonn. Interessante Vorträgen und Workshops rund um die Ernährungskommunikation boten viele Gesprächsanlässe. Und dank einen aktiven Twitter-Gemeinde aus der Szene schaffte es der Hashtag #aidForum16 an diesem Tag auf Platz 2 der Twitter-Trends. Einige Impressionen und einen ersten Bericht vom aid gibt es hier. Daneben empfehlen wir die Rückschau von Ruth Rösch „Achtsam, professionell und familiär“ und Gabriela Freitag-Zieglers Blog-Beitrag „Der Weg ist das Ziel: Achtsamer essen lernen“