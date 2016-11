Neu im Blog: OECOTROPHICA-Preisträgerin Dr. Verena Geurden

(01.07.16)

Am 10. Juni haben wir Dr. Verena Geurden in Dresden mit dem OECOTROPHICA-Preis 2016 für die beste Doktorarbeit im Bereich Humanernährung ausgezeichnet. Mit ihrer Dissertation zum Thema „Placebokontrollierte Interventionsstudie zum Einfluss von Quercetin auf Blutdruck und Endothelfunktion bei übergewichtigen Hypertonikern“ lieferte sie weitere Evidenz dafür, dass eine regelmäßige Zufuhr des Flavonoids bei Hypertonikern zu einer klinisch bedeutsamen Verbesserung des Blutdruckprofils beitragen kann. „Für mich ist der OECOTROPHICA-Preis eine Bestätigung dafür, dass sich die viele Arbeit, die meine Arbeitsgruppe und ich in den letzten Jahren investiert haben, gelohnt hat. Und natürlich, dass die Arbeit für eine gut strukturierte und sauber durchgeführte Studie anerkannt wird“, erklärt Frau Geurden. Warum hat sie sich für den Preis beworben? Welchen Weg ist sie gegangen? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es im VDOE-Blog, auf dem wir nach und nach alle Preisträgerinnen vorstellen.