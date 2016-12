ÖG Freiburg: Labor und Kulinarisches in einem

(15.12.16)

Ende November sind wir von Frau Graf durch die verschiedenen Abteilungen des MVZ Clotten in Freiburg geführt worden. Begonnen hat alles mit der Firmenbegründerin Frau Dr. Annemarie Clotten mit einem Labor im Privathaus. Heute werden mehrmals täglich Arztpraxen und zum Teil auch Krankenhäuser für bestimmte Spezialanalysen angefahren und die Proben abgeholt. Eine Blutprobe durchläuft einige Vorbereitungen, bevor diese zur Analyse frei gegeben wird. Vollautomatisch zieht ein Roboter die Blutproben auf und fertigt eine Zweitprobe für eventuelle Rückfragen. Insgesamt ist der gesamte Prozess stark technisiert. Neben Blutproben für die Bestimmung z. B. eines kleinen Blutbildes werden auch Blutproben im Auftrag der Polizei auf den Alkoholgehalt untersucht.

In der mikrobiologischen Abteilung werden Stuhlproben auf z. B. Würmer überprüft. Im MVZ Clotten besteht auch die Möglichkeit zur Untersuchung von Wasserproben auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung. Weiterhin gibt es eine Ambulanz, um sich direkt Blut abnehmen zu lassen. Die Ergebnisse werden von entsprechenden Fachärzten ausgegeben, eine eventuell erforderliche Therapie muss dann jedoch weiterhin beim Hausarzt erfolgen.

Im Anschluß an die Betriebsführung ging es in das Jesuitenschloss-Restaurant am Schönberg. Hier hatten wir einen sehr schönen Blick auf Freiburg. Zu Gast war Herr Gutscher, der mit uns einen Gedankenaustausch zu seiner Geschäftsidee, einen herzhaften Riegel in der Region Freiburg auf den Markt zu bringen, führen wollte. Bisher hat er einige Probeläufe in seiner Küche zu Hause gestartet, die er nun mit Hilfe des Wissens von Ernährungswissenschaftler und Ökotrophologen weiter ausarbeiten möchte.

Ann-Kristin Baumann