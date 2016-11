ÖG Hohenheim (Studenten): Führung durch die Rösterei Hochland Kaffee Hunzelmann

(02.05.16)

Am 13.04.2016 besuchte die studentische VDOE Gruppe Hohenheim mit insgesamt 19 Teilnehmern die Rösterei Hochland Kaffee Hunzelmann in Degerloch. Nach der Begrüßung hörten wir einen interessanten Vortrag über die Entwicklung der Rösterei sowie über den Kaffeeanbau bis hin zur Verarbeitung und Verkauf in Degerloch. Bereits im Jahre 1930 eröffnete Gustav Hunzelmann mit seiner Frau Antonie eine Kaffeerösterei in Stuttgart. Gleichzeitig wird das Muli zum markanten Bestandteil ihres heutigen Logos. Die Mini-Manufaktur mit 100 Mitarbeitern verarbeitet jährlich rund 1000 Tonnen Rohkaffee, der überwiegend aus Costa Rica stammt. Qualität, handwerkliche Röstmethoden sowie der faire Handel stehen dabei im Mittelpunkt.

Der Vortrag wurde durch eine leckere Kaffeeverkostung aufgelockert. Anschließend wurden wir durch den Lagerraum und die Rösterei geführt. Dabei konnten wir direkt die Röstprozesse beobachten. Zum Abschied der informativen Veranstaltung erhielten wir Kostproben aus dem Kaffeesortiment und eine Kaffeepflanze. Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten für diesen Tag.

