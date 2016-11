Neu im Blog: OECOTROPHICA-Preisträgerin Carina Frick zu Urban Gardening

(17.08.16)

In unserer Reihe "OECOTROPHICA-Preisträgerinnen 2016" haben wir aktuell Carina Frick aus dem Bereich Ernährungsverhaltens- / Konsumforschung porträtiert. Die Gießener Ernährungswissenschaftlerin stellt in ihrer ausgezeichneten Masterarbeit "Nachhaltige Ernährung" in den Fokus. In der Zusammenschau der gewonnenen Erkenntnisse wird unter anderem deutlich, dass Urban Gardening ein möglicher Ansatz ist, um nachhaltiges Denken und Handeln anzustoßen.

Weitere Porträts mit Interviews der anderen Preisträgerinnen folgen.