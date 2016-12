ÖG Gießen (Studenten): Exkursion zum Bio-Catering Betrieb Safran

(16.12.16)

Wann beginnt morgens der Küchenbetrieb? Wie werden die Anforderungen zur die Lebensmittelkennzeichnung umgesetzt? Und was macht eine Ökotrophologin in einem Catering-Unternehmen? Diese und viele weitere Fragen wurden den interessierten Studierenden der Justus-Liebig-Universität Gießen am 14.12.2016 beantwortet. Die VDOE-Studentengruppe veranstaltete eine Exkursion zum Bio-Catering Betrieb „Safran“ im nahe gelegenen Hüttenberg. Das Unternehmen besteht seit 25 Jahren und hat über 30 festangestellte Mitarbeiter. Gegründet wurde „Safran“ von Harald Rühl, welcher in Gießen Ökotrophologie studiert hat. Unter der Woche werden täglich ca. 1400 Warmessen für Kinder im Alter bis zehn Jahren gekocht und ausgeliefert, sowie zwei Biomärkte mit warmen Essen beliefert. Außerdem bietet „Safran“ im Cook& Chill- Verfahren produzierte Suppen im Kochbeutel und klassisches Partycatering. Die Ökotrophologin Kathrin Baetcke führte die Studierenden durch den kompletten Betrieb, inklusive Kühlhäusern und Küche. Dabei erzählte sie ausführlich und unterhaltsam über den Betrieb und den Berufsalltag als Ökotrophologin im Catering. Positiv fiel vielen der freundschaftliche Umgang der Mitarbeiter des Unternehmens auf. Zum Abschluss stand Kathrin Baetcke noch Rede und Antwort für die Fragen der Studierenden. Wir bedanken uns herzlich für den Blick hinter die Kulissen von „Safran“!

Vanessa Veit