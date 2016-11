Betriebliche Gesundheitsförderung: Neuer VDOE-Arbeitskreis gegründet

(01.07.16)

Die „Ernährung 2016“ war Plattform für den Kick-off eines VDOE-Arbeitskreises

Betriebliche Gesundheitsförderung mit dem Schwerpunkt Ernährung (AK BGF). Am Arbeitsplatz ergeben sich wichtige Gestaltungsaufgaben, sowohl in der Ernährungsbildung von Beschäftigten, als auch in der Bereitstellung eines gesundheitsförderlichen Verpflegungsangebots. Die Betriebliche Gesundheitsförderung ist daher ein großes und heterogenes Arbeitsfeld für die

Berufsgruppe, das der VDOE aus Sicht der Forschung, der Praxis und der Kostenträger fokussieren möchte. Prof. Dr. Anne Flothow von der HAW Hamburg wird den AK BGF aufbauen und leiten. Passend zum Thema: Der soeben veröffentlichte Gesundheitsreport sowie die Job- und Gesundheitsstudie der Techniker Krankenkasse. Die Publikationen lassen Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand und die aktuelle Arbeitssituation der Beschäftigten in Deutschland zu. Sie identifizieren zentrale Anforderungen und Ressourcen, belastende Arbeitsbedingungen sowie Ansatzpunkte für Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.