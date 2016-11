ÖG Kiel (Studenten): Exkursion zur Firma Brüggen

(30.08.16)

Am 19. April gab es ein tolles erstes Zusammentreffen der studentischen ÖG Kiel mit der Berufstätigen ÖG Lübeck/Ostholstein: Gemeinsam machten wir eine Exkursion nach Lübeck zu dem Müslihersteller „H. & J. Brüggen KG“.

Dort haben wir zunächst gelernt, wie sich Brüggen von einer kleinen Buchweizen-Mühle (1868) zu einem großen Cerealien-Unternehmen mit Produktionsstandorten in Deutschland, Polen, Frankreich und auch ganz neu in Chile entwickelt hat. Es gab anschließend einen Überblick über die unterschiedlichen Geschäftsfelder und Produkte der Firma. Abgerundet wurde unser Ausflug mit einer Führung durch die Cornflakes-Produktion - man ahnt nicht wie viele Schritte notwendig sind bis aus einfacher Maisgrütze Cornflakes entstehen!

Es hat uns allen wieder eine Menge Spaß gemacht und neue Einblicke in ein mögliches zukünftiges Berufsfeld gegeben.

Larissa Stupnicki

