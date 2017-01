Mitgliederversammlung 2017 und Jahrestagung

(24.01.17)

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am 07. Oktober 2017 in Köln, begleitend zur ANUGA, der größten Ernährungsmesse für Handel und Gastronomie/Außer-Haus-Markt, statt. Wir tagen in Köln-Deutz, gegenüber der Messe, so dass Sie mit dem sprichwörtlichen Katzensprung im Anschluss noch die ANUGA besuchen können. Eine begleitende Jahrestagung findet 2017 nicht statt, freuen Sie sich im Folgejahr auf unsere Veranstaltung "Ernährung 2018" im Juni in Kassel.