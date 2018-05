ÖG Berlin/Brandenburg: Ernährung 2.0 bei Coca-Cola

Die ÖG Berlin bei ihrem ersten Treffen im Jahr 2018

(15.05.18)

In kleiner Runde und zu Beginn des Jahres 2018 trafen wir uns im AUFSTURZ in Berlins Mitte, um neues und altes von einer sehr bekannten Firma zu hören.

Unsere Berufskollegin Carolin Seitz war so freundlich, einen Abriss der Coca-Cola Geschichte zu geben (wann welche Produkte auf den Markt kamen, z.B. 1886 Erfindung eines Apothekers, 1916 Flaschenpatent, 1940 Fanta aufgrund einer Rohstoffknappheit, 1983 Coca-Cola light und 1990 PET-Abfüllung, ab 2006 Apolinaris und ab 2007 VIO) und von der Firma, deren Standorten und Strukturen zu berichten (Abfüllfirmen, sog. "Bottler" und Quellen). So arbeiten 700.000 Mitarbeiter in 200 Länder für Coca-Cola, wobei weltweit 3900 Produkte angeboten werden; 80 davon in Deutschland. Coca-Cola ist der drittgrößte Anbieter von Mineral- und Tafelwasser.

Im Verlauf des Abends sprachen wir darüber hinaus über die europäischen Nachhaltigkeitsziele und die -strategie. Hierzu gehört z.B. die schon umgesetzte wasserneutrale Produktion, nachhaltige Verpackungen, Wertstoffkreisläufe. Die anwesenden Berufskolleginnen und -Kollegen interessierten sich v.a. für die Zuckerstrategie und auch die diesbezügliche Werbestrategie (kalorienfreie Produkte werden mehr beworben, der Umsatz zuckerarmer- freier Erfrischungsgetränke soll gesteigert werden und der Zuckergehalt in den Produkten gesenkt). So wird auch die Produktpalette weiterentwickelt und angepasst an mehr zuckerarme Erfrischungsgetränke z.B. in der Teekategorie.

Ich möchte mich ganz herzlich bei Carolin Seitz für den Vortrag und allen Anwesenden für die Diskussionsbeiträge und Fragen danken, die diesen Abend rund gemacht haben!

Bericht: Eva Scharfenberg

Weitere Meldungen in dieser Kategorie:

(09.11.2017)

Ein Besuch bei der Hemme Molkerei in der Uckermark...

(06.11.2017)

Zum Thema "Welche Relevanz hat Nachhaltigkeit...

(20.07.2017)

Mit Teilnehmern aus ganz Deutschland, studentischen...

(25.04.2017)

Das Jahr der örtlichen Gruppe des VDOE in...

(07.12.2016)

Der erste Besuch der Berliner Tafel e.V. hat den...

(28.06.2016)

Ende April 2016 trafen wir uns im Rahmen des...

(01.02.2016)

Wie und Wo arbeitet die Berliner Tafel e.V. ? Das...

(08.01.2016)

Zum dritten Treffen 2015 der ÖG Berlin/Brandenburg des VDOE...

(21.05.2015)

Was braucht man für eine gute Verpflegung in Kitas und...

(21.05.2015)

Wie unterstützt man Menschen mit Essstörungen während der...