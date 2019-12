VDOE-Treffen am 06.06.2019 in Heuchelheim bei Gießen

Gießener Gruppe neu ins Leben gerufen

v.l. Dr. S. Poschwatta-Rupp, S. Bernges, A. Will VDOEregional Gießen

(18.11.19)

Seit Juni 2019 ist die Gießener VDOE-Gruppe wieder aktiv. Unter der gemeinsamen Leitung von Stephanie Bernges, Dr. Sabine Poschwatta-Rupp und Angela Will ging der lokale Verbandsableger am 6. Juni mit frischem Elan bei einem fröhlichen Beisammensein im Hof der Heuchelheimer Marktschänke an den Neustart. Insgesamt 16 Kolleginnen fanden sich an diesem frischen Frühsommerabend zum Austausch sowie zum Zusammentragen von Wünschen und Visionen für die künftigen Aktivitäten ein.



Von den Anwesenden wurde der Wunsch nach Netzwerken und Austausch

geäußert. Ein Anliegen war auch die Vertiefung fachlicher Themen durch Vorträge und Workshops.



Folgende Themen wurden vorgeschlagen:

• Visual thinking – Gestaltung von Flipcharts

• Essstörungen in der Ernährungsberatung: Umgang mit den Klienten, eigene

Grenzen

• Kompensatorisches Verhalten und Emotionen

• Vergleich verschiedener Softwarelösungen im Bereich Ernährungsberatung

• Fachvorträge zu den Themen

- Intestinale Mikrobiota

- Schulverpflegung

- Nachhaltigkeit

• Eigene Initiativen zur Förderung eines nachhaltigen Konsumverhaltens, z.B.

Reduktion von Verpackungsmaterial

Ferner soll auch Raum für Exkursionen sein, wie zum Beispiel zu:

• Symbiopharm (Herborn)

• Ölmühle (Haubern)

• Ferrero (Stadtallendorf)

• Kanne (Hersteller des bekannten Brottrunks sowie weiterer milchsaurer

Produkte)

• Kaffeerösterei (Gießen)

• „Maisterei“ (Leun)





Ideen gibt es reichlich, nun heißt es, an den Start zu gehen und zunächst geeignete Räumlichkeiten für die Info- und Vortragsveranstaltungen zu finden.

Im Rahmen einer engen Kooperation mit der Marburger Gruppe werden zum Teil

gemeinsame Veranstaltungen stattfinden und die Termine und Inhalte, sofern

möglich, untereinander abgestimmt.





