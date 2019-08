ÖG Südhessen: Werksbesichtigung bei Merck in Darmstadt

(03.08.19)

An einem der heißesten Tage des Jahres durften wir in kleiner, aber munterer Runde, eine Werksbesichtigung bei Merck in Darmstadt erleben. In den kühlen Räumlichkeiten des Familienunternehmens erhielten wir sehr interessante und spannende Einblicke. Die tolle Führung wurde von VDOE-Mitglied Barbara Hoffmann gehalten, die seit 33 Jahren bei Merck arbeitet und aktuell im Bereich Kommunikation tätig ist. Sie gab uns zunächst einen kurzen Einblick in die Geschichte des Unternehmens: bestehend seit 350 Jahren beschäftigt Merck in Darmstadt mehr als 10.000 Mitarbeiter, weltweit sind es 52.000. Die drei Schwerpunktgebiete sind Healthcare, Life Science und Performance Materials. Anschließend gab es eine kleine Rundtour über das Betriebsgelände, das sich zu 70 % selbst mit Energie versorgt, und wir haben einen kurzen Blick in die Tablettenproduktion für Schilddrüsenmedikamente geworfen.

In einem darauf folgenden Vortrag hat uns eine Kollegin aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement die Ansätze und Herausforderungen in einem Unternehmen mit Schichtbetrieb aufgezeigt. Neben Gesundheitskursen in der Mittagspause werden auch Fitness- und Abnehmprogramme für die Mitarbeiter angeboten.

Nach einem kurzen Ausflug in das futuristische Innovationszentrum ging es in das DGE-zertifizierte Betriebsrestaurant: neben einem Bäcker und einer Metzgerei gibt es neben der merckeigenen Küche verschiedene gastronomische Angebote von lokalen Dienstleistern. Bei ein paar Erfrischungen ließen wir die Führung ausklingen und verließen ganz beschwingt das Firmengelände.



Nadine Völpel





