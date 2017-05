ÖG Oldenburg: Örtliche Gruppe in Oldenburg erfolgreich gegründet

(02.05.17)

13 Oecotrophologinnen aus dem Raum Oldenburg kamen am 25.04. in einem gemütlichen griechischen Restaurant zusammen, um sich im Rahmen einer Örtlichen Gruppe kennen zu lernen und auszutauschen. Die allgemeine Vorstellungsrunde offenbarte eine bunte Mischung an Studienorten: Osnabrück, Münster, Kiel, Bonn und Gießen waren vertreten. Und auch die beruflichen Werdegänge zeigten die oecotrophologische Vielfalt und so entwickelten sich mühelos lebhafte Gespräche.

Die ÖG-Leiterinnen, Julia Wojzischke und Dr. Rebecca Diekmann sind sehr zufrieden mit dem Erfolg dieser Auftaktveranstaltung und dem großen Interesse aller an regelmäßigen Wiederholungen. Das nächste Treffen wird nach den Sommerferien stattfinden – dann in einem ruhigeren Raum, so dass die Erwartungen und Ideen für weitere Termine gesammelt werden können.

