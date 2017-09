ÖG Osnabrück: Besuch der Laborarztpraxis Osnabrück

(28.08.17)

7 Kolleginnen aus der ÖG Osnabrück trafen sich Mitte August zu einem Besuch bei der Laborarztpraxis Osnabrück, ehemals Labor Dr. Enzenauer, in Georgsmarienhütte. Die 1947 gegründete Laborarztpraxis betreut niedergelassene Ärzte, Kliniken sowie Institutionen wie das Gesundheitsamt, aber auch private Auftraggeber und es werden dort Untersuchungen auf allen Gebieten der Labormedizin, Mikrobiologie, Transfusionsmedizin, Hygiene und Umweltmedizin sowie Humangenetik durchgeführt.



Durch das vor 4 Jahren neu errichtete Gebäude führten uns Frau Spiegel, eine erfahrene Außendienstmitarbeiterin und Frau Dr. Esser, Fachärztin für Laboratoriumsmedizin, die sich viel Zeit nahmen und unserer vielen Fragen kompetent beantworteten. So erfuhren wir vieles zu den stark mechanisierten Analyseverfahren und erhielten auch einen Einblick in wissenschaftliche Hintergründe und aktuelle Themen, wie die zurzeit häufigen Infektionen mit Campylobacter aus Geflügel. Kaffee und Kuchen und eine Auswahl an Informationsmaterialien, so z.B. zum Thema Allergiediagnostik oder auch eine Übersicht über Zusatzleistungen für Selbstzahler, rundeten den Besuch ab.

Gabi Börries

