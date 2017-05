ÖG Frankfurt: Unser täglich Brot – Was steckt dahinter?

(24.04.17)

Was ist außer den Grundzutaten wie Mehl, Wasser, Salz, Hefe und Sauerteig eigentlich drin im Brot? Unter dem Titel „Brot – die Black Box? Was versteckt sich in unserem Brot?“ gab uns Christina Hoffmann beim Februar-Treffen der ÖG Frankfurt hierzu interessante Einblicke. Seit zwei Jahren arbeitet die junge Oecotrophologin bei einem großen Frankfurter Backmittelhersteller, der Jung Zeelandia GmbH (www.jungzeelandia.de), die „alles liefert, was der Bäcker außer Mehl zum Backen braucht“. Hoffmann ist im Bereich Produktinformation/Lebensmittelrecht verantwortlich für die Kennzeichnung der Ware. Neben ihr beschäftigt das Unternehmen gleich drei weitere Oecotrophologinnen.



Damit das Brot immer gleich gut gelingt – also stets das richtige Volumen, eine lockere Krume und eine schmackhafte Kruste aufweist – setzen heutzutage fast alle Bäckereien Backmittel ein, die Anbieter wie Jung Zeelandia in fertigen Mischungen liefern. Typische Zutaten darin sind Kleber und Pentosane (Schleimstoffe), die das Mehl backfähig machen, Kartoffelpulver, das die Elastizität der Krume und die Frischhaltung verbessert oder Sojamehle, die das Brot aufhellen und deshalb vorwiegend bei Toastbrot zum Einsatz kommen. Und es mangelt nicht an Zusatzstoffen, wie wir erfahren. Zum Einsatz kommen vor allem Säureregulatoren, Säuerungsmittel (z. B. Essig, Milchsäure, Sauerteig), Stabilisatoren (z. B. Guarkernmehl), Mehlbehandlungsmittel (Ascorbinsäure), Emulgatoren (Lecithine, Mono- und Diglyceride) und Enzyme (z. B. alpha-Amylase, Glucoseoxidase, Xylanase). Sie alle werden gebraucht um bestimmte technologische Eigenschaften zu erzielen, beispielsweise ein hohes Gebäckvolumen, eine möglichst lange Frische, ein stabiles Teiggerüst oder die richtige Feuchtigkeit. Erlaubt ist aber nur, was der Gesetzgeber eingehend geprüft und ausdrücklich zugelassen hat, betont Hoffmann. In der EU-weit gültigen Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 über Lebensmittelzusatzstoffe ist dies bis ins Detail geregelt. Konservierungsstoffe beispielsweise sind generell nur in verpacktem Brot erlaubt, Farbstoffe grundsätzlich überhaupt nicht, lernen wir. Einen „Aha-Effekt“ in der Runde gibt es beim Thema Zuckerkulör: Wenn Zuckerkulör (Malz) verwendet wird, um das Brot dunkler erscheinen zu lassen, so muss der Begriff „Malz“ in der Verkehrsbezeichnung auftauchen, Beispiel Malzmehrkornbrot.



Und was erfährt der Verbraucher von alledem? Bei verpackten Broten müssen zwar alle Zutaten und Zusatzstoffe in der Zutatenliste aufgeführt werden. Ausgenommen hiervon sind aber so genannte Verarbeitungshilfsstoffe sowie Zusatzstoffe, „die über Zutaten in das Produkt gelangt sind, dort aber keine technologische Wirkung mehr entfalten“. Und genau dies ist bei den Backmitteln bei etlichen Zusatzstoffen der Fall, erklärt Hoffmann. Nicht deklarationspflichtig sind vor allem Guarkernmehl als Stabilisator, Lecithine, die als Emulgatoren zum Einsatz kommen, das Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure sowie Enzyme. Allergiker können dennoch ganz beruhigt sein, denn potenzielle Allergene, die bei der Brotherstellung zum Einsatz kommen – so z. B. der Emulgator Sojalecithin – sind in jedem Fall deklarationspflichtig. Das gilt auch für lose Ware, die man beim Bäcker, an der Ladentheke oder aus den Brotautomaten beim Discounter per Knopfdruck erhält.



Die Kostproben, die Hoffmann mitgebracht hat, schmecken jedenfalls hervorragend. Und so ist es nicht nur ein sehr informativer, sondern auch ein kulinarisch gelungener Abend.



Katharina Feyll

