ÖG Lübeck / Ostholstein: Exkursion zur Firma Brüggen

(03.05.16)

Am 19. April 2016 gab es ein tolles erstes Zusammentreffen der Berufstätigen ÖG Lübeck/Ostholstein mit der studentischen ÖG Kiel : Gemeinsam machten sich 15 Teilnehmerinnen auf zu einer Exkursion nach Lübeck zu dem Müslihersteller „H. & J. Brüggen KG“.



Das expandierende Unternehmen, Europas größter Müslihersteller, ist ein Familienunternehmen. Es wurde vor knapp 150 Jahren in Neumünster gegründet, zog 1886 nach Lübeck, produziert seit 1894 Haferflocken, seit 1964 Cornflakes umd 1978 startete die Müsliproduktion in Lübeck. Mittlerweile gibt es zusätzlich Werke in Polen, Frankreich und auch ganz neu in Chile. Insgesamt beschäftigt Brüggen 1350 Mitarbeiter, darunter auch einige Oecotrophologen. Besonders für die Studenten interessant ist der Einblick in ein mögliches zukünftiges Arbeitsfeld.



Es gab anschließend einen Überblick über die unterschiedlichen Geschäftsfelder und Produkte der Firma. Abgerundet wurde der Ausflug mit einer Führung durch die Cornflakes-Produktion - man ahnt nicht wie viele Schritte notwendig sind bis aus einfacher Maisgrütze Cornflakes entstehen.



"Eine gelungene und interessante Veranstaltung", waren sich alle Teilnehmer einig.







