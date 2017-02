ÖG Stuttgart: Hauswirtschaftsmanagement - die Herausforderung für Oecotrophologen

(16.03.16)

Mitte März 2016 unternahm die ÖG Stuttgart eine Exkursion nach Ludwigsburg. Dort bestand die Möglichkeit, das Berufsbild Hauswirtschaftsmanagement kennen zu lernen. Als Beispiel diente die Einrichtung Kleeblatt Pflegeheime gGmbH, sie bietet an ca. 25 Standorten diverse Wohnformen für Menschen mit Pflegebedarf im Raum Stuttgart. Frau Dr. Klink stellte ihren Arbeitsbereich dar. Die Aufgaben sind so vielfältig, dass kein Fach in meinem Studium der Oecotrophologie hätte fehlen dürfen, so ein Hinweis von ihr. In diese Themenblöcke ist das Hauswirtschaftsmanagement in der Einrichtung eingeteilt: Ernährung/Speisenplanung, Hygiene und Arbeitssicherheit, Wäscheversorgung, Kunden- und Häuserbetreuung, Reinigungsmanagement, Einkauf und Controlling, Personaleinsatzplanung, Ausbildung und Schulungen. Anschließend folgte ein Überblick über den Versorgungsprozess: Speiseplangestaltung, Bedarfsermittlung, Bestellung, Annahme und Lagerung, Produktion, Rechnungsprüfung und Zahlungsabwicklung. 4 € dürfen pro Bewohner täglich für Lebensmittel veranschlagt werden, da ist detaillierte Planung nötig. Außerdem erhielten wir eine Livepräsentation einer internetbasierten Einkaufsplattform, bei der es Schnittstellen unter anderem zu Rückverfolgbarkeit, Rezeptverwaltung, Allergenmanagement und Nährwertberechnungen gibt – für die komplexe Thematik eine große Entlastung bei der täglichen Arbeit. Auch für statistische Auswertungen gibt das Programm einige Möglichkeiten: Kostenkontrolle, Renner und Penner, Kontrolle wie häufig welche Speise auf dem Plan stand - alles mit wenigen Klicks parat. Da steckt eine ständig aktuelle Datenbank hinter – die Verbindung mit dem Internet macht´s möglich!

Andrea Schallenkamp

