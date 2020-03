Der VDOEregional Stuttgart zu Besuch beim Landeszentrum für Ernährung

(16.03.20)

Bevor sich die Corona-Krise weiter zuspitzte, hat der VDOEregional Stuttgart die Gelegenheit gehabt, das Landeszentrum für Ernährung in Schwäbisch Gmünd zu besuchen.



Frau Martina Ehrentreich, Leiterin und auch Oecotrophologin, empfing die Besucher mit einigen ihrer Mitarbeiterinnen am 5. März, einem verregneten Nachmittag. Spielerisch eröffnete sie die Veranstaltung mit einer Vorstellungsrunde. Die Teilnehmer konnten feststellen, dass das Landeszentrum mit Oecotrophologinnen, Ernährungswissenschafterinnen und Ernährungsökonominnen bestens besetzt ist.



Das Land Baden-Württemberg ist stolzer Besitzer einer Ernährungsstrategie, für deren Umsetzung das Landeszentrum eine tragende Rolle spielt. In 9 Leitsätzen wird beschrieben, wie eine nachhaltige Ernährung in der Bevölkerung verankert werden soll. Die Stärkung der Ernährungsinformation und –bildung sowie die Förderung qualitätsvoller und nachhaltiger Essensangebote sind ein Teil dieser Strategie.



Wie diese Leitsätze in die Praxis getragen werden, erläuterten die Mitarbeiterinnen mit zahlreichen Beispielen.



In diesem Zusammenhang erfuhren die Besucher auch, was es mit der Landesinitiative BeKi auf sich hat. Bewusste Kinderernährung, wird über verschiedene Angebote durch ca. 270 freiberufliche Referentinnen in ganz Baden-Württemberg u.a. pädagogischen Fachkräften und Eltern nähergebracht.



Eine praktische Aufgabenstellung erwartete die Teilnehmer zum Thema Mittagsverpflegung in Kita und Schule. Sie wurden aufgefordert, Speisepläne zu bewerten. Anhand eines Auswertungstools überprüften sie die Erfüllung der Anforderungen des DGE-Qualitätsstandards.



Allen Teilnehmern wurde ein umfassender Einblick in die tägliche Arbeit des Landeszentrums ermöglicht. Wenn es das nicht schon war, wird es künftig eine kompetente Anlaufstelle sein.

