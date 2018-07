ÖG Berlin/Brandenburg: Berliner Therapeuten vernetzen sich

Gesprächsrunde mit ÖG-Leiterin Dr. Eva Scharfenberg (2.v.l.) und VDOE-Geschäftsführerin Dr. Andrea Lambeck (3.v.l.)

(04.07.18)

Anfang Mai 2018 trafen sich im Beisein von VDOE-Geschäftsführerin Dr. Andrea Lambeck einige in Berlin und Brandenburg organisierte Verbandskolleginnen im schönen Diderot, um zu diskutieren, wie eine gemeinsame Plattform für die beratend tätigen Berufskolleginnen und -kollegen aussehen könnte.

In Ergänzung dazu stellten Dr. Edda Breitenbach und Eva-Maria Endres auch für Professor Dr. Christoph Klotter Ergebnisse einer Studie zur Evaluation der Ernährungsberatung vor, welche in Kürze veröffentlicht wird.

Kulinarisch wurde der Abend mit feinem Essen aus dem Diderot untermalt.

Was nun folgt ist die Konzeption einer gemeinsamen Präsenz für die Region wie einige unserer Berufskollegen dies schon erfolgreich vollzogen haben. Ihnen sei für Ihr Beispiel gedankt. Gitta Hentschel danke ich dafür, dass Sie für uns die Ausgestaltung und Planung der Idee vollzieht und uns wünsche ich einen erfolgreichen Start in ein Mehr an Vernetzung!

Dr. Eva Scharfenberg

