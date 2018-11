ÖG München – Networking und Austausch zur veganen Ernährung

(20.11.18)

Am 7. November 2018 traf sich ein kleiner Kreis von Ernährungsfachkräften mit einem sehr bunten Tätigkeitsfeld. Zum Beispiel arbeitet eine Kollegin in der Pharmaindustrie, die andere ist selbstständig mit eigener Praxis in Garmisch, eine Kollegin leitet ein kleines Unternehmen mit Nahrungsmittel, eine Ernährungswissenschaftlerin ist Mitarbeiterin beim Sternekoch Schuhbeck und ich, Monika Bischoff, Vorstandsmitglied beim VDOE, konnte Beiträge aus der ambulanten und klinischen Arbeit in einem Ernährungszentrum beisteuern...ganz im Sinne von VIELFALT IST UNSERE STÄRKE. Das geplante Thema „vegane Ernährung“ haben wir zwar immer mal wieder in unsere Diskussionen einfließen lassen, aber um einiges spannender waren die Einzelvorstellungen, Berufsgeschichten und Patientenfragen der Kolleginnen. Von Fastenkuren, resistenter Stärke über Ernährungswissenschaften in Chile sowie Schuhbecks` Müslis waren die Themen doch sehr verschieden …

Fazit: Ein erfrischender Abend in einem hervorragenden afghanischen Restaurant mit interessanten Kollegen - so macht Ernährung Spaß!!!

Ich freue mich auf das nächste ÖG Treffen (geplant im Februar 2019) um noch mehr Kolleginnen kennenlernen und auf einen tollen interessanten Austausch!

Monika Bischoff

