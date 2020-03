Ein gelungener Start ins neue Jahr

(24.02.20)

Am 30. Januar 2020 haben wir unser VDOEregional Jahr gestartet mit einem ersten Treffen. Hier eine kleine Zusammenfassung zum Treffen. Ohne Rezeptvorgaben haben neun Kolleginnen entspannt gekocht, getafelt und sehr spontan aus dem Berufsalltag berichtet und über neueste Trends in der Ernährungsberatung diskutiert. Dank der großzügigen Gastfreundschaft von Beate Löffler haben wir uns in ihrer Küche sehr wohl gefühlt. Und vielleicht entwickelt sich der Kochabend noch zu einer alljährlichen Tradition.



Für die nächsten Treffen wurde ein buntes Themenspektrum ausgewählt, so dass hoffentlich für viele Verbandsmitglieder etwas Interessantes dabei ist. Wir werden noch einmal mit der Firma Chr. Hansen in Nienburg Kontakt aufnehmen und für einen Werksbesichtigungstermin eine Doodleabfrage starten. Desweiteren wollen wir einen Vertreter des Ernährungsrates der Stadt Hannover in die regionale Gruppe einladen. Und als dritte Aktion wird Antje Müller, unsere Adipositaschirurgiespezialistin, einen Abend zur Adipositaschirurgie halten.



Sobald wir erste Termine haben, werden diese weitergeleitet.



Viele Grüße von

Annette, Anne und Jessika







Weitere Meldungen in dieser Kategorie:

(26.09.2018)

Am Samstag, den 22. September, trotze die ÖG-Hannover dem...

(19.09.2016)

24 Grad Kaffeerösterei oder auch der 24....

(06.01.2015)

Zwölf interessierte Teilnehmer trafen sich am 06.11.14 im...

(06.01.2015)

Die Beschäftigungsmöglichkeiten für Oecotrophologen sind...

(30.06.2014)

Frau Claudia Paland (ehemals Diekmeier) wird nun nach...

(17.06.2014)

Dr. Andrea Trappe stellte der örtlichen Gruppe Hannover...

(25.09.2012)

Örtliche Gruppen des Verbandes der Oecotrophologen e.V....

(19.12.2011)

Erschienen in der VDOE POSITION 1|2012

(22.09.2011)

Die ÖG Hannover hat es sich in den letzten zwei Jahren zur...

(11.07.2011)

Bei einem gemütlichen Abendessen konnten zehn...