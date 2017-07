ÖG Münster: Kulinarische Stadtführung

Korn trifft Mettendchen

(11.07.17)

An einem herrlichen Sommerabend im Juli 2017 trafen sich 22 Teilnehmer zu einer Sonderaktion der ÖG Münster. Im Rathausinnenhof/ Platz des Westfälischen Friedens in Münster startete die kulinarische Stadtführung zunächst mit einer zünftigen Begrüßung von einem Schluck Korn serviert im Silberlöffel.

Der Stadtführer belegte weiter an verschiedenen Stationen, dass Münster historisch und auch in puncto Geschmack einiges zu bieten hat. Die kleinen Kostproben von deftigen Spezialitäten aus der Hand, z.B. „dröge Mettendkes" und Pumpernickel mit Butter, schmeckten jedenfalls hervorragend. So wurde die westfälische Lebensart allen Teilnehmern (es war tatsächlich kein einziger „waschechter“ Münsteraner dabei) mit allen Sinnen nähergebracht. Beeindruckend war auch die Vorstellung einiger Werke der Skulptur Projekte 2017. Noch bis zum 1. Oktober 2017 ist die internationale Großausstellung von Künstlern in Münster zu sehen.

Diesen informativen und kulinarisch gelungenen Abend haben wir im Café "Herr Sonnenschein“ ausklingen lassen.

Asha Marquardt

Weitere Meldungen in dieser Kategorie:

(18.02.2014)



Einen Einblick in das Unternehmen apetito AG...

(08.08.2012)

Erschienen in der VDOE POSITION 3|2012

(19.07.2011)

Erschienen in der VDOE-POSITION 4/2011