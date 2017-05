ÖG Lübeck/Ostholstein: Treffen in der Ernährungsberatungspraxis von Sabine Jipp in Oldenburg

(24.05.17)

Am 15.05.2017 trafen wir uns in der Ernährungsberatungspraxis von Sabine Jipp in Oldenburg. Sabine Jipp berichtete über ihren Werdegang und die Hintergründe, zusätzlich zu ihrem zertifizierten Ernährungsberater nach dem Oecotrophologiestudium weitere Ausbildungen ( z. B. Heilpraktikerin für Psychotherapie, Ernährungstherapie, Kinesiologie, Hypnose ....) zu machen. Ein spannendes Thema, fanden wir, ist die Hypnose.



"Hypnose ist eine einfache Methode, Körper und Geist zu entspannen, mit dem Unterbewußtsein zu kommunizieren und es auf die Erreichung von persönlichen Zielen zu programmieren. Das kann beruflicher Erfolg sein oder Freude und Zufriedenheit. Auch für die Überwindung von gesundheitlichen Problemen und Ängsten, um psychische und körperliche Gesundheit wiederzuerlangen, eignet sie sich."



Mehr über Sabine Jipp erfährt man auf Ihrer Homepage unter Sabine Jipp Oldenburg.



Die Möglichkeiten einer Ernährungstherapie werden erweitert, natürlich nicht bei allen Klienten anwendbar. Der Umgang damit bedarf einer achtsamen und erfahrenen Vorgehensweise. Nach einer angeregten Diskussion über das Thema Hypnose beendeten wir nach 2 Stunden diesen interessanten Abend.

Antje Thomsen

