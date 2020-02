Isabelle - Glutenfreie Köstlichkeiten in Stuttgart

Foto: Hanna Ritter

(03.02.20)

Am 06.12.19 fand das VDOEregional-Treffen Stuttgart in einem Café in der Stuttgarter Innenstadt statt. Passend zum Thema des Vormittags, der Zöliakie, wurde das Café „Isabella“ als Treffpunkt gewählt.

Die „Isabella Glutenfreie Patisserie“ GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Düsseldorf, wo auch 2015 das erste Geschäft eröffnet wurde. Seitdem sind vier weitere Shops in Deutschland verteilt dazugekommen, unter anderem auch in der Calwer Straße in Stuttgart. Das Sortiment bei „Isabella“ ist, wie der Name schon sagt, ausschließlich glutenfrei, viele der Köstlichkeiten sind zudem laktosefrei und vegan. Neben süßen Backwaren wie Törtchen, Macarons und unterschiedlichem Gebäck werden auch Bio-Brote und Brötchen sowie Quiches angeboten, so dass von süß bis salzig für jeden Geschmack etwas dabei ist. Viele der Produkte sind auch online erhältlich.

Das kleine Café ist sehr liebevoll gestaltet. In seinen hellen Farben, einer Theke voll ansprechender Backwaren, die auf hübschem Essgeschirr serviert werden, läd das Café zum Verweilen ein. Im Sommer kann man auch auf einer Außenterrasse sitzen.

In entspannter Atmosphäre, bei einem geschmackvollen Café und leckerem Essen begann ein reger Austausch. Eine der Anwesenden konnte von ihrem eigenen Leidensweg und der Diagnose Zöliakie berichten und beantwortete außerdem mit großer Offenheit die vielen Fragen, die ihr gestellt wurden. Im weiteren Verlauf des Vormittags war aber natürlich nicht nur die Zöliakie Gesprächsthema und so wurden viele spannende Konversationen geführt.

Am Ende waren sich jedoch alle einig, dass man sich im „Isabella“ ohne und mit Zöliakie kein bisschen krank fühlt, so dass jeder lecker essen und genießen kann.







