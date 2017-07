ÖG Leitertreffen 2017: Zukunftswerkstatt und Austausch

(20.07.17)

Mit Teilnehmern aus ganz Deutschland, studentischen Vertretern sowie Berufstätigen traf sich die ganze Vielfalt der Örtlichen Gruppen-Leiterschaft am 12. und 13. Mai in Frankfurt am Main. Ziel war es nicht nur, die gemeinsamen Interessen der ÖGs zu bündeln, Ideen zu sammeln und den VDOOE auch weiterhin als starken Berufsverband zu unterstützen. Darüber hinaus standen auch die gemeinsame Fortbildung und nicht zuletzt ein angeregter Erfahrungsaustausch im Fokus der Veranstaltung.

Inmitten von hessischen Klassikern wie grüner Soße und Apfelwein und umgeben von gemütlich-lauter Gasthausatmosphäre verbrachten ÖG-Leiter und VDOE-Vertreter in einem Lokal im Frankfurter Szene-Stadtteil Sachsenhausen gemeinsam den ersten Abend. Zu besprechen gab es viel: Der erste Tag mit einem umfangreichen Informationsprogramm war gemeistert, erste Kontakte geknüpft oder alte wiederbelebt worden und nun galt es, sich über die Ereignisse der letzten Stunden auszutauschen, die genauso anregend wie spannend waren. Nach einer lockeren Begrüßungsrunde folgte ein Best-Practice-Vortrag zur Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) bei Ferrero, dem Sponsor des diesjährigen ÖG-Leiter-Treffens. Almut Feller und der langjährige Betriebsarzt von Ferrero, Dr. Ortwin Schuchardt, vermittelten hautnah, mit Anekdoten und Praxistipps, von den Anfängen und ersten Stolpersteinen, den Erfolgen und den verschiedenen Ansätzen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements bei den beiden deutschen Standorten des Süßwarenkonzerns. Schnell wurde dabei klar, dass es bei der BGF mit dem bloßen Anbieten von Sportkursen oder einer Salatbar im Betriebsrestaurant nicht getan ist – vielmehr braucht es ganzheitliche Ansätze, enorm viel Kommunikation aller Beteiligten unter einander und nicht zuletzt das richtige Maß zwischen Feuereifer und Ausdauer.

Passend folgte nach der Kaffeepause ein Exkurs in die Sensorik – denn auch Schmecken will (professionell) gelernt sein. Direkt aus der Praxis brachten uns Marlitt Wagner von Ferrero sowie Ernährungsberaterin Ingrid Acker die vielfältigen Dimensionen des Geschmacks, von physiologischen Prozessen bis zu Genuss im Alltag, näher und verführten die Teilnehmer darüber hinaus zu einigen Verkostungen undsensorischen Fingerübungen. Der Spaziergang von der Tagungsstätte zum Abendlokal war ideal geeignet, um einige Tageseindrücke zu verarbeiten und schon mit den anderen Mitgliedern ins Gespräch einzutauchen.

BEST-PRACTICE AM ZWEITEN TAG

Der zweite Tag war dann ganz dem Berufsverband gewidmet – die neuesten Zahlen und Strategien des VDOE wurden präsentiert, über Neuigkeiten aus der Geschäftsstelle und vom Verband informiert und die einzelnen ÖG-Aktivitäten und -Fragen thematisiert. Auch hier boten gerade die Best-Practice-Beispiele aus einzelnen ÖGs wertvolle Anregungen für die eigene Arbeit. Besonders anregend war die Zukunftswerkstatt, wo einzelne Gruppen zu aktuellen, die weitere Verbandsund Mitgliederarbeit betreffenden Themen eifrig Ideen sammeln und Brainstorming betreiben konnten. Kritisch und offen wurden mögliche Lösungen gemeinsam erarbeitet, Wünsche für die Zukunft geäußert und Probleme angesprochen – wie z. B. die verstärkte Einbindung von Mitgliedern aus der Wirtschaft. So gab es für jedes Anliegen ein offenes Ohr. Besonders hervorzuheben ist, dass auch Anregungen zum Weiterbildungsprogramm 2018 gegeben wurden.

Von allen Beteiligten wurde begrüßt, dass der VDOE immer wieder Foren für Partizipation, Anregungen und kritisch-offene Fragen der Mitglieder bietet. Schließlich hat der Verband ein vitales Interesse daran, dass sich möglichst alle Mitglieder trotz vielfältiger Interessen und Anliegen vertreten fühlen. So war das ÖG-Leiter-Treffen 2017 ein gelungenes Beispiel dafür, dass alle trotz unterschiedlichster Herkunft von konstruktiver Zusammenarbeit profitieren. Denn nur durch einen solchen Austausch können Berufsverbände langfristig erfolgreich sein.

Wohl alle Teilnehmer nahmen lange Listen mit Anregungen, Ideen und Wissenswertem mit nach Hause und werden die Ergebnisse zu den Mitgliedern ihrer Regionen tragen. Und vielleicht wird der eine oder andere auch noch öfter an den Abend im Apfelwein-Lokal in Sachsenhausen denken, der bewiesen hat, dass auch ein fachlich intensiver Austausch angenehme Stunden mit sich bringen kann.

Ina Volkhardt

