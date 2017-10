ÖG Heilbronn: Vortrag über Mangelernährung bei Krebs an der DHBW Heilbronn

Was tun gegen Mangelernährung bei Krebs?

(16.10.17)

Gewichtverlust und Reduzierung des Ernährungszustandes führen oftmals zur Abnahme der Therapietoleranz, zur Verschlechterung der Lebensqualität und nicht zu Letzt zur Verkürzung des Lebens.



Um dieses Problem und mögliche Lösungen zu veranschaulichen, haben sich am 22. Juni 2017 sieben Mitglieder der örtliche Gruppe Heilbronn in den Räumlichkeiten der DHBW Heilbronn getroffen. Dabei wurde von der Referentin Marie-Luise Többens von ihren täglichen Aufgaben und dem stetigen Aufbau der Heilbronner ernährungsmedizinischen Ambulanz in den Heilbronner SLK Kliniken berichtet.



Nach einem kurzen Ausflug in die Welt der Studien war die Referentin auf die Gründe einer möglichen Gewichtsabnahme und der damit oftmals verbundenen Tumorkachexie eingegangen. Von großer Wichtigkeit ist dabei die frühzeitige Erfassung des Ernährungszustandes. Dieser wird in den SLK Kliniken mittels eines standardisierten Ernährungsscreenings, dem Nutritional Risk Screening, erhoben. Zur Behandlung eines bestehenden Mangels bzw. von Unterernährung stellte die Referentin verschiedene enterale und parenterale Behandlungsmöglichkeiten vor. Bei einer anschließenden Verkostung von Trinknahrung wurden deren Einsatzmöglichkeiten besprochen. Auch wurden von Marie-Luise Többens alltägliche Baustellen bei der Behandlungsumsetzung, Gefahren des Refeeding-Syndroms oder bei Patienten immer wieder kursierende Diätformen mit nicht wissenschaftlich belegtem Nutzen erörtert und von der Gruppe diskutiert.

Weitere Meldungen in dieser Kategorie:

(20.07.2017)

Mit Teilnehmern aus ganz Deutschland, studentischen...

(16.03.2015)

Seit 2008 hat Roswitha Pohlmann die Treffen und...

(21.07.2014)

Die spannende Arbeit eines Ölmüllers lernten 16...