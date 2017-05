ÖG Stuttgart: Besuch bei EatHealthy

(29.05.17)

Eathealthy – ein Blick hinter die Kulissen



Am 17.5. wurde die Örtliche Gruppe Stuttgart sehr herzlich von Christine Felsinger, Dagmar von Cramm und Simonetta Zieger im DoldeMedien Verlag im Römerkastell in Stuttgart empfangen.



Nach einem kleinen kulinarischen Imbiss erhielten die Teilnehmer einen Einblick in das Verlagswesen und natürlich im Besonderen in die Zeitschrift eathealthy.



Eathealthy ist ein noch junges Magazin, das seit 2014 auf dem Markt ist. Vorbild für dieses Format ist der „healthy food guide“, der in Australien erscheint.

DoldeMedien gehört der Forum media group an, die weltweit mit 22 Standorten vertreten ist.

Einzigartig ist, dass alle Autoren Oecotrophologen sind, die dem Endverbraucher gesunde Ernährung praxisnah, ohne den erhobenen Zeigefinger vermitteln.

Alle Texte sind mit wertvollen Tipps und Quellenhinweisen versehen. Die Quellenhinweise können online eingesehen werden.



Eathealthy – eine Marke – vier Kanäle. Neben der klassischen Printausgabe, die im handlichen Taschenformat erscheint, werden auch die Bereiche Digitale Medien, Events und social media bedient. Besonders beliebt ist der eathealthy Award.



Die Inhalte sollen eine Orientierung in der Informationsflut im Foodbereich geben. Sie sind nicht nur informativ, sondern sollen auch inspirieren. Die Rezepte im Heft stehen für schnelle, stressfreie Küche, die zusätzlich die Empfehlungen der DGE berücksichtigen. Alle Rezepte werden neu entwickelt, fotografiert und auch nährwertberechnet.



Im Bereich bewusster Essen wird der nötige Background geschaffen. Das Thema Ernährungsberatungspraxis wird in jedem Heft mit einem neuen Thema aufgegriffen.

Besonders beliebt sind die Lesertests, die regelmäßig durchgeführt werden.



Beim Blick auf die Leser fällt auf, dass 88% Frauen sind, die man mit den Eigenschaften: aktiv, urban und mobil beschreiben kann.



Das Magazin mit einer Auflage von 60000 Exemplaren und 4300 Abonnenten verzeichnet im online-Bereich bereits 25000 Fans bei Facebook.



Hanna Ritter





