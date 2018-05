ÖG-Leitertreffen 2018 in Dresden

(23.05.18)

Vom 20. bis 21. April 2018 fand das diesjährige ÖG-Leitertreffen bei vorsommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein in Dresden statt. 23 Kolleginnen, sowie Jutta Bassfeld aus der Geschäftsstelle und Gabi Börries aus dem Vorstand haben sich bei der Käserei Loose in Leppersdorf getroffen.

Vorgestellt wurde die Käserei nicht nur in Zahlen und Fakten. Die Teilnehmer konnten auch einen Einblick beim Betriebsrundgang gewinnen. Beeindruckend war nicht nur die Menge, die täglich an Milch verarbeitet wird, sondern auch die ausgefeilte Technik, die sich hinter der Verpackung hochwertiger Milchprodukte verbirgt. Bei der anschließenden Verkostung zeigte sich die Vielfalt der Sauermilchkäseprodukte.

Professor Patrick Diel von der Sporthochschule Köln konnte mit seinem Fachvortrag „Proteinreiche Nahrungsmittel die natürliche Alternative- Auswirkungen einer proteinreichen Ernährung in Kombination mit Kohlenhydraten auf die Muskelregeneration“ die Zuhörer in seinen Bann ziehen und zur Diskussion anregen.

Der zweite Tag des Treffens stand ganz im Zeichen des Berufsverbandes. Dr. Andrea Lambeck und Jutta Bassfeld begannen den Tag mit Neuigkeiten aus der Geschäftsstelle. Als neue Geschäftsführerin wurde Dr. Andrea Lambeck herzlich begrüßt. Jutta Bassfeld stellte die Informationen und Serviceleistungen vor, die der Verband für seine Mitglieder bereit hält.

Die neuen VDOE-Flyer: VDOE Expertenpool, VDOE Mitgliedschaft und VDOE Vernetzung sind in ganz neuem Design aufgelegt und werden zukünftig noch von weiteren Materialien ergänzt. Zudem erscheinen in Kürze zwei neue Buchprojekte.

Die Präsenz des Berufsverbandes zeigt sich nicht nur durch Anwesenheit bei vielfältigen Veranstaltungen, auch das schnelle Handeln bei politisch relevanten Themen wie #Aufschrei Ernährungsberatung trägt zum Ansehen des Verbandes und seiner Vertreter bei. Der Verband ist aktiv auf den gängigen sozialen Plattformen wie Twitter, Facebook, Instagram, Xing und Google+. Beim gerne genutzten Stellen-Service konnte im Jahr 2017 ein neuer Rekord aufgestellt werden. Im Vergleich zum Vorjahr gab es ein Plus an 400 für Oecotrophologen ausgeschriebenen Stellen. Top-Tätigkeiten und Top-Arbeitgeber wurden vorgestellt.

Ein großer Durchbruch gelang durch die Anerkennung der Ernährungstherapie bei Mukoviszidose und seltenen Stoffwechselerkrankungen als Heilmittel. Zahlreiche Informationen dazu findet man auch im Intranet des VDOE. Gabi Börries gab einen Überblick über die Tätigkeiten der einzelnen ÖGs, beliebte Themen, sowie die Möglichkeit auch im Rahmen der ÖG-Treffen Punkte für die Weiterbildung zu erlangen. Das Hauptthema der Zukunftswerkstatt 2.0 war die Stärkung des Ehrenamtes.

Nach zwei Tagen voller Eindrücken, Informationen und kollegialem Austausch bleibt nur noch der Hinweis auf die bevorstehende Jahrestagung, die vom 21. bis 23. Juni im Kongress Palais in Kassel unter dem Motto "Ernährung 2018 - Ernährung ist Therapie und Prävention" stattfinden wird. Am 21. Juni findet in diesem Rahmen auch die Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen statt.

Bericht: Hanna Ritter (ÖG Stuttgart)

