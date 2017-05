ÖG Stuttgart: Besuch der Soderausstellung zur japanischen Esskultur

Oishii! – Essen in Japan

(19.04.17)

Bei strahlendem Frühlingswettter traf sich die ÖG Stuttgart zu einer Sonderführung im Lindenmuseum. Das Lindenmuseum ist das Völkerkundemuseum der Stadt Stuttgart. Noch bis April ist dort die Sonderausstellung zur japanischen Esskultur zu sehen.

Die Übersetzung von „Oishii“ lautet: „es schmeckt mir“.

Die japanische Küche setzt vor allem auf regionale und saisonale Produkte. Gemüse und Reis spielen dabei die Hauptrolle, genauso wie Fisch und Algen. Aber auch Fleisch hält immer mehr Einzug in die Essgewohnheiten.

Bento ist die Mahlzeit für unterwegs. Die Bentodosen sind ein- oder mehrstöckige Gefäße, die liebevoll mit verschiedenen Speisen angerichtet werden. Hauptbestandteil ist der Reis. Für Kinder wird er oft in Gefäßen geformt. So finden Kinder häufig Reis in ihrer Bentodose, der wie eine Katze oder auch wie eine Comic-Figur aussieht. Häufig auch noch mit Algenblättern, Käse und Gemüse dekoriert.Gemüse ist ein weiterer Bestandteil der Dose, wer mag, auch Fisch oder Sushi. Bilder solcher Dosen aus der japanischen Schule in Stuttgart sorgten bei den Teilnehmern für wahre Bewunderung.

Bento-Dosen wurden in verschiedenen Ausführungen gezeigt: von historisch aus Bambus bis zum modernen Kunststoff. Ob schlicht oder aufwändig bemalt, die Dosen verzaubern und machen Lust auf liebevoll angerichtetes Essen.

Der Ursprung dieser Dosen liegt im japanischen Neujahrsfest, bei dem 3 Tage lang nicht gekocht werden darf, um das Glück in der heimischen Küche zu halten. Alle Speisen müssen kalt verzehrbar und gut vorzubereiten sein.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit für die Bentodose ist das Kirschblütenfest Hanami. Im Frühling trifft man sich unter herrlich rosa blühenden Kirschbäumen zum Picknick. Die Bentodose darf da natürlich nicht fehlen.

Beeindruckt haben auch der Reisanbau, der Fischfang, die Suppenküchen und nicht zuletzt die japanische Tee-Zeremonie.

Hanna Ritter

