ÖG Stuttgart: Vortrag über Adipositaschirurgie

Operation bei Adipositas? Ernährungsberatung und Ernährungstherapie im Kontext bariatrischer Chirurgie

(12.10.17)

Viele Menschen versprechen sich von einer Magenverkleinerung durch eine Operation endlich eine deutliche Verringerung ihrer Adipositas. So kommen viele PatientInnen in das Adipositas-Zentrum des Klinikums Stuttgart. Dieses ist ein Referenzzentrum für Adipositaschirurgie mit interdisziplinärer Diagnostik und Therapie. Neben konservativen Gewichtsreduktionsverfahren werden hier jährlich über 300 bariatrische Eingriffe vorgenommen. Verena Frick ist dort Teil des Ernährungsteams. Sie ist Diätassistentin und Diplom-Ernährungswissenschaftlerin und empfing uns an einem Mittwoch im September im Seminarraum des Katharinenhospitals in Stuttgart. Viele sind der Einladung der Örtlichen Gruppe des VDOE Stuttgart gefolgt. Alle erwartete ein interessanter und anregender Vortrag zum Thema Bariatrische Chirurgie bei Adipositas.



Verena Frick stellte anschaulich dar, welche Indikationen vorliegen müssen, welche Operationsverfahren es bei der Magenverkleinerung gibt und welche Ergebnisse und Langzeiteffekte von einem adipositaschirurgischen Eingriff zu erwarten sind. Wir erfuhren, was bei der Ernährung vor und nach der Operation beachtet werden muss und welche Ernährungsprobleme auftreten können. Wir lernten den Ablauf im Adipositas-Zentrum kennen und besonders die Aufgaben des Ernährungsteams.



Rege Zwischenfragen der Zuhörerinnen bereicherten den Vortrag. Viele Zuhörerinnen sind in der Ernährungsberatung tätig und kommen in ihrem Berufsalltag häufig mit dem Thema in Berührung. So konnten Fragen aus der Praxis gleich konkret beantwortet werden. In der abschließenden Diskussion wurde das Verfahren aber auch kritisch hinterfragt und diskutiert, welche Einschränkungen in der Lebensführung nach einer Magenverkleinerung folgen und welche Bedeutung dies für den Operierten haben kann.

Ulrike Fischer

