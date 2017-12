Heilmittel Ernährungstherapie: Rahmenempfehlungen erarbeitet - Start 2018

(14.12.17)

Die Rahmenempfehlungen für die Durchführung der Ernährungstherapie bei Mukoviszidose und seltenen angeborenen Stoffwechselerkrankungen mit dem GKV-Spitzenverband sind nach intensiven Sitzungen erarbeitet! Auf dieser Grundlage verhandeln die beteiligten Verbände VDD, VFED, QUETHEB und VDOE nun mit den Krankenkassen die Einzelheiten der Versorgung, insbesondere die Vergütung der Leistungen. Lesen Sie dazu die Pressemitteilung des GKV-Spitzenverbandes.

Save the Date: Wissenswertes rund um die Umsetzung

Am 2. Februar 2018 bietet der VDOE eine Informationsveranstaltung in Köln für Interessierte an. Hier werden wichtige Inhalte zu den Grundlagen, Voraussetzungen und Vorgehensweisen sowie zur Heilmittel-Verordnung und Abrechnung vorgestellt, um eine vertragskonforme und reibungslose Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern und Ärzten, Patienten sowie Krankenkassen zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Veranstaltung