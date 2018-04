Norderstedter Erklärung zu Adipositas verabschiedet

Fachgesellschaften und Selbsthilfe fordern in der so genannten „Norderstedter Erklärung“, die im März im Rahmen des 10. Adipositas Symposiums entstanden ist, die Gleichstellung der Adipositas mit anderen chronischen Erkrankungen und betonen die Relevanz einer bedarfsgerechten Adipositas-Therapie. Zur besseren Versorgung von Adipositas-Patienten sehen sie die Politik und Selbstverwaltung in der Pflicht, neue gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen.