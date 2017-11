Wecke den Holländer in dir: PR-Netzwerktreffen 2017 erfolgreich

(25.10.17)

Was machen unsere niederländischen Nachbarn eigentlich anders in Sachen PR und Ernährungskommunikation? Dieser und weiteren Fragen gingen die PR-Netzwerker beim Treffen 2017 in Amsterdam und Almere nach. Auch Mitglieder aus den Bereichen Wirtschaft, ÖG-Leiter sowie korporative Mitglieder waren diesmal mit von der Partie. Die beflügelnde Veranstaltung, hervorragend organisiert von Foodjournalistin Inga Pfannebecker und Dr. Irmtrud Wagner von Yakult, hat natürlich wieder in den sozialen Medien unter dem Hashtag #vdoepr Spuren hinterlassen. Auch Candy Sierks von der Agentur Kommunikation pur hat ihre Eindrücke zu der "Dutch Directness" und Co. gebloggt.

Von Ernährungskommunikatorin Melanie Kirk-Mechtel lesen Sie einen zudem ausführlichen Beitrag in der nächsten VDOE POSITION.