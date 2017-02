Was verdienen Berufseinsteiger in der Lebensmittelwirtschaft?

(17.11.16)

Was kann ein Berufseinsteiger in der Lebensmittelwirtschaft an Gehalt erwarten? Welche Faktoren machen den Unterschied nach oben aus? Licht ins Dunkel bringt zum zweiten Mal in Folge die Studie „Einstiegsgehalt in der Lebensmittelbranche 2016“ von foodjobs.de.

Ein Tipp von foodjobs.de, den wir voll unterstützen: Ein Erfolgsfaktor für den Berufseinstieg ist frühes Kennenlernen des zukünftigen Arbeitgebers - bereits während des Studiums. Laut foodjobs.de gehen fast die Hälfte der Befragten diesen Weg des direkten Einstieg in den Beruf, beispielsweise als Praktikant oder Werkstudent.

VDOE-Service: Die Übersicht über freie Praktikantenstellen für alle Tätigkeitsfelder.