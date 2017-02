VDOE-Weiterbildungsprogramm 2017 ist online

Seminare für unterschiedliche Arbeitsbereiche im Angebot

(21.02.17)

Das Weiterbildungsprogramm 2017 des BerufsVerbandes Oecotrophologie e.V. (VDOE) ist unter www.vdoe.de/weiterbildung.html online. Insgesamt 76 Seminare richten sich an Oecotrophologen, Ernährungs-, Lebensmittel- und Haushaltswissenschaftler in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen und können ab sofort online gebucht werden.



In 2017 stehen mehrere Themenbereiche im Fokus der VDOE-Weiterbildung, die sich an aktuell fachlichen und politischen Diskussionen sowie Trends orientieren. „Ein Top-Thema ist das betriebliche Gesundheitsmanagement, zu dem wir neue Seminare anbieten. Wir möchten damit vermitteln, wie sich Programme in Betrieben und Organisationen ganzheitlich, effektiv und qualitätsgesichert umsetzen lassen“, erklärt Christine Kalthoff, VDOE-Referentin für Weiterbildung. „Seminare zur Mangelernährung, Onkologie, Adipositas sind weitere Angebote, die wir 2017 verstärkt anbieten. Diese Themen werden zukünftig eine noch größere Relevanz für die Kollegen in den Kliniken, in der Pflege und in der ambulanten Beratung – aber auch in der Politik spielen“, so Kalthoff weiter. Wer erfahren möchte, wie sich Gesetzgebungen auf die Arbeit von Oecotrophologen auswirken, ist beim VDOE-Weiterbildungsprogramm ebenfalls gut aufgehoben. Auch Seminare zur Gesundheitsförderung und Prävention für ausgewählte Zielgruppen wie Eltern und Kinder bietet der Berufsverband im kommenden Jahr an. Und wer sich fit machen möchte für die erfolgreiche Selbstständigkeit, kann auf bewährte „Seminarklassiker“ des Berufsverbandes zurückgreifen.

Eine gezielte Seminarauswahl ist nach verschiedenen Kriterien möglich, z.B. über die Bausteine bzw. Kategorien Ernährung, Beratung, Erwachsenenbildung, Gesundheitsförderung / Prävention, Management oder über das Bundesland. Auch eine Wahl nach dem Grad der eigenen Berufserfahrung ist möglich.

Weitere Informationen zu den Seminaren und zur Online-Anmeldung:

www.vdoe.de/weiterbildung-2017.html.



Zu den Bausteinen / Themenkategorien

Baustein Ernährung

Bei diesen Seminaren stehen Hintergründe und Pathomechanismen ernährungsmitbedingter Erkrankungen sowie Inhalte und Aufbau der themenbezogenen Ernährungstherapie im Mittelpunkt. Dabei werden einzelne Erkrankungen und deren therapeutische Möglichkeiten behandelt.

Baustein Beratung

In diesen Seminaren stehen die unterschiedlichsten Ansätze der Beratungsmethodik im Vordergrund. Das Themenspektrum umfasst u. a. Methoden der Gesprächsführung sowie ernährungspsychologische und verhaltenstherapeutische Aspekte.

Baustein Erwachsenenbildung

In diesen Seminaren stehen die Grundlagen des Lernens sowie verschiedene Methoden der Wissensvermittlung im Umgang mit Erwachsenen im Mittelpunkt. Weiterhin werden Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Gruppen und Medien erworben und so die Kompetenz der Kursleitenden erweitert.

Baustein Gesundheitsförderung und Prävention

In diesen Seminaren werden Hintergründe, Vorgehensweisen und Methoden der Gesundheitsförderung und Prävention vermittelt sowie spezielle Programme und Ansätze vorgestellt.

Baustein Management

Seminare aus diesem Baustein dienen der Persönlichkeitsentwicklung, der Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten im beruflichen Kontext sowie der Vermittlung von betriebswirtschaftlichen Inhalten. Auch Maßnahmen, die zur Bekanntmachung und Profilierung in der Ernährungsberatung führen, wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehören in diesen Bereich.

Zum Zertifikat „Ernährungsberater/in VDOE“

Alle VDOE-Seminare sind Bestandteil des Zertifikats „Ernährungsberater/in VDOE“. Das Zertifikat ist ein von den Krankenkassen anerkanntes Qualitätsmerkmal für fachkundige Ernährungsberatung und -therapie. Seit 1987 setzt der Berufsverband mit seinen Seminaren Maßstäbe für die Qualifizierung seiner Mitglieder.

Für das VDOE-Zertifikat sind 28 Seminartage aus fünf unterschiedlichen Themenbereichen (Bausteinen) nötig. Aus jedem Bereich ist eine entsprechende Anzahl an Seminartagen nötig.



Bausteine erforderliche Seminartage:

Beratung 8

Ernährung 4

Erwachsenenbildung 4

Gesundheitsförderung und Prävention 6

Management 6