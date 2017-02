Netzwerk Wirtschaft: Wechsel im Leitungsteam

(24.01.17)

Verena Hößler, Ernährungsfachliche Beraterin bei Nestlé Professional, leitet seit Januar gemeinsam mit Julia Freerichs das Wirtschafts-Netzwerk des VDOE. Die 28jährige hat Ökotrophologie im Bachelor in Gießen studiert und anschließend ihren Master of Science in Ernährungswissenschaft an der Technischen Universität München abgeschlossen. Hößler folgt auf Claudia Paland, der wir herzlich für ihr Engagement danken und alles Gute wünschen!