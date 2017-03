Save the Date: Netzwerktreffen 2017

(28.02.17)

Die ersten Termine vom VDOE-Netzwerktreffen stehen fest: Die Mitglieder aus den Bereichen Ernährungsberatung/- therapie, Adipositas und Klink treffen sich gemeinsam am 09.06.2016 in Frankfurt a. M. und diskutieren über das „Schnittstellenmanagement. Extreme Gewichte - aus verschiedenen Perspektiven betrachtet“.

Direkt am nächsten Tag, ebenfalls in Frankfurt, findet das Netzwerktreffen der Mitglieder aus dem Bereich Außer-Haus-Verpflegung statt: Am 10.06.2017 steht die Mangelernährung von Senioren als Schnittstellenthema zwischen Ernährung, Pflege und Versorgung im Mittelpunkt.

Weitere Informationen zum Programm folgen.