Start für Dr. Andrea Lambeck als VDOE-Geschäftsführerin

Die bisherige VDOE-Beiratsvorsitzende tritt ihre neue Aufgabe an

Die neue VDOE-Geschäftsführerin Dr. Andrea Lambeck

(04.04.18)

Nun ist es soweit: Nach den Vorankündigungen Ende 2017 dürfen wir Dr. Andrea Lambeck jetzt als neue VDOE-Geschäftsführerin in Bonn begrüßen. Wir wünschen ihr einen guten Start in die neue Aufgabe!

Nach den ersten Arbeitstagen in der Geschäftsstelle geht es für Dr. Andrea Lambeck in Sachen Berufspolitik und Co. gleich „on the Road“. Sie treffen die neue

Geschäftsführerin u. a. auf den folgenden Veranstaltungen: VDD-Kongress in Wolfsburg, ÖG-Leiter-Treffen in Dresden, Kooperationspartnertag des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte und Fakultätentag in Rostock.